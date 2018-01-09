2018-01-09T21:51:14+03:00
Происшествия

В Лас-Вегасе найдена мертвой 20-летняя порнозвезда Оливия Нова

Причины такой неожиданной смерти в настоящий момент выясняются
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Оливия Нова. Фото:@olivianovaxxxОливия Нова. Фото:@olivianovaxxxФото: Twitter.com
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Американская порнозвезда и модель 20-летняя Оливия Нова была найдена мертвой в Лас-Вегасе. Тело девушки обнаружили в воскресенье, 7 января. Такое заявление сделали в порноагенстве LA Direct Models.

"Мы представляли интересы Оливии очень короткое время, и для нас она была красивой девушкой с милым и доброжелательным характером", — прокомментировали ситуацию в компании.

Нова стала четвертой порнозвездой, которая умерла за последние три месяца Фото: Twitter.com

Нова стала четвертой порнозвездой, которая умерла за последние три месяцаФото: Twitter.com

Там подчеркнули, что смерть артистки стала для всех полной неожиданностью, и причины скорой кончины в настоящий момент выясняются.

Семья порнозвезды уже проинформирована о произошедшем, передает Metro.

Уроженка Миннесоты Оливия Нова начала сниматься в "фильмах для взрослых" в марте 2017 года. За довольно короткое время она успела поучаствовать в съемках для Brazzers, Naughty America, FTV Girls, New Sensations и Digital Sin.

За короткую карьеру в порноиндустрии Оливия успела сняться во множестве фильмов Фото: Twitter.com

За короткую карьеру в порноиндустрии Оливия успела сняться во множестве фильмовФото: Twitter.com

Между тем, Нова стала четвертой порнозвездой, которая умерла за последние три месяца. До этого также скоропостижно скончались 31-летняя Юризан Белтран, 35-летняя Шайла Стайлз и 23-летняя Аугуст Эймс.

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