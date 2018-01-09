Катрин Денев выступила в защиту права мужчин соблазнять женщин
Французская актриса Катрин Денев выступила в поддержку права мужчин приставать к женщинам и соблазнять их. Чтобы донести до общественности свою позицию артистка и еще около сотни представительниц интеллигенции подписали открытое письмо.
В послании француженки призывают отличать ухаживания от домогательств и не превращать "разумный протест против сексуального насилия" в угрозу сексуальной свободе.
"Изнасилование - это преступление. Ухаживания, даже настойчивые, - нет, а галантность не является признаком агрессивного мачо", - приводится текст письма в газете Le Monde.
По словам активисток, разгоревшаяся в шоу-бизнесе "охота на ведьм" вынудила многих мужчин оставить работу всего лишь из-за того, что они пытались кого-то поцеловать или потрогать. При этом, "пуританские" движения в большинстве случаев даже не пытались разобраться в ситуации.
Ранее в домогательствах обвинили режиссера Оливера Стоуна, актера Дастина Хоффмана, бас-гитариста группы Kiss Джина Симмонса и многих других.
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