Катрин Денев выступила в защиту права мужчин соблазнять женщин

9 Янв. 2018 2018-01-09T23:02:09+03:00

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Французская актриса Катрин Денев выступила в поддержку права мужчин приставать к женщинам и соблазнять их. Чтобы донести до общественности свою позицию артистка и еще около сотни представительниц интеллигенции подписали открытое письмо.

В послании француженки призывают отличать ухаживания от домогательств и не превращать "разумный протест против сексуального насилия" в угрозу сексуальной свободе.

"Изнасилование - это преступление. Ухаживания, даже настойчивые, - нет, а галантность не является признаком агрессивного мачо", - приводится текст письма в газете Le Monde.

По словам активисток, разгоревшаяся в шоу-бизнесе "охота на ведьм" вынудила многих мужчин оставить работу всего лишь из-за того, что они пытались кого-то поцеловать или потрогать. При этом, "пуританские" движения в большинстве случаев даже не пытались разобраться в ситуации.

Ранее в домогательствах обвинили режиссера Оливера Стоуна, актера Дастина Хоффмана, бас-гитариста группы Kiss Джина Симмонса и многих других.