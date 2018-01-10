2018-01-10T07:52:39+03:00
Общество

Имя Бориса Немцова будет присвоено площади перед посольством РФ в Вашингтоне

Официальная церемония переименования состоится 27 февраля – в третью годовщину гибели российского оппозиционера
Юлия ДИВЕЕВА
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В Вашингтоне увековечат память Бориса НемцоваВ Вашингтоне увековечат память Бориса НемцоваФото: REUTERS
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В столице США появится площадь имени Бориса Немцова. Такое решение принял во вторник городской совет Вашингтона. Память российского оппозиционера увековечат, переименовав часть улицы перед зданием посольства России.

Как сообщил председатель Фонда имени Немцова Владимир Кара-Мурза, законопроект был единогласно одобрен членами горсовета в первом чтении. Кроме того, депутаты проголосовали за ускоренный порядок принятия закона.

"Нам важно, чтобы церемония открытия площади состоялась 27 февраля, в третью годовщину убийства", - пояснил Кара-Мурза.

По его словам, если бы закон рассматривали в обычном порядке, он вступил бы в силу лишь весной, а теперь он войдет в силу уже через 10 дней. Он также подчеркнул, что это первое в мире увековечение памяти Бориса Немцова, передает ТАСС.

Новые таблички на площади установят заранее, но они будут закрыты до церемонии. После этого адрес российского посольства будет указываться с двойным названием улицы - "Борис Немцов плаза - Висконсин-авеню".

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