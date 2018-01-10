Небензя призвал США взять на себя ответственность за восстановление Ракки

10 Янв. 2018 2018-01-10T07:27:03+03:00

Постпред РФ при ООН отметил, что коалиция, воюя с боевиками, сравняла город с землей

Изменить размер текста: A A

Ответственность за восстановление сирийского города Ракка должна взять на себя коалиция во главе с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам совещания в Совете Безопасности организации.

"Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ, должны также взять на себя ответственность за восстановление города. Но пока этот процесс идет очень медленно, и мы сегодня об этом сказали", - сказал постпред РФ.

По его словам, гуманитарная ситуация в Ракке близка к катастрофе. Небензя отметил, что США в процессе борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ), сравняли город с землей, передает ТАСС.

"Город заминирован, полон трупов убитых людей, есть риск эпидемии, отсутствуют вода, электричество, нет медицинских учреждений. Город не восстанавливается, люди не могут возвратиться, живут в каких-то ужасных, нечеловеческих условиях в лагерях для беженцев", - сказал Небензя.