2018-01-10T07:32:48+03:00
Происшествия

Мощное землетрясение произошло в Карибском море

Подземные толчки зафиксировали у побережья Гондураса
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В Карибском море произошло мощное землетрясениеВ Карибском море произошло мощное землетрясениеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь на среду, 10 января, в Карибском море произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6.

Как сообщает Геологическая служба США (USGS), подземные толчки были зафиксированы у побережья Гондураса. Это произошло в 02.51 по времени UTC (5.51 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 202 километрах к северу от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе. Очаг землетрясения располагался на глубине около десяти километров.

Землетрясение почувствовали жители большей части Гондураса. Подземные толчки ощущались также в южной части Мексики, в том числе в Канкуне.

Сообщается о наличии угрозы цунами. Данные о возможных погибших и пострадавших, а также о разрушениях пока не поступали, передает РИА Новости.

Напомним, в результате мощнейшего землетрясения на ирано-иракской границе в ноябре 2017 года погибли больше 300 человек, около трех тысяч человек получили ранения разной степени тяжести. Основной удар стихии пришелся на провинции Керманшах и Илам на западе Ирана.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2018 и 2019 годах
Минстрой планирует обязать управляющие компании раскрывать структуру тарифов ЖКХ
В Пенсионном фонде объяснили, кому отказывают в назначении страховой пенсии
Погода в Москве на 10 января 2018 года: ожидается до 2 градусов мороза
Небензя призвал США взять на себя ответственность за восстановление Ракки
Американский генерал сравнил возможную войну в Корее с «Игрой престолов»
Президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с главой КНДР
SpaceX отрицает потерю спутника из-за нештатной работы Falcon 9
Минобороны определило, откуда взлетели дроны, атаковавшие базы РФ в Сирии
Посольство РФ осудило попытки Вашингтона оказать давление на Москву перед выборами
США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России
Трамп уверен, что победит Опру Уинфри на выборах в 2020 году
Пожар в московском «Физтехпарке» ликвидирован
Ростуризм предупредил о лавиноопасной ситуации в Швейцарии
Белый дом подтвердил участие Трампа в Давосском форуме
Имя Бориса Немцова будет присвоено площади перед посольством РФ в Вашингтоне
Назван самый богатый человек в мире
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож купил гражданство Мальты
Госдепартамент: США приветствуют переговоры между Сеулом и Пхеньяном
Потерянный при запуске спутник США стоил миллиарды долларов
В Москве новый участок салатовой ветки метро откроется через два-три месяца
Катрин Денев выступила в защиту права мужчин соблазнять женщин
Эквадор готов выселить Ассанжа из своего посольства в Лондоне
Умер Александр Ведерников - оперный певец и экс-солист Большого театра
Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской арестован
МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за нарушений в Идлибе
В Лас-Вегасе найдена мертвой 20-летняя порнозвезда Оливия Нова