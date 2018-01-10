Мощное землетрясение произошло в Карибском море

10 Янв. 2018 2018-01-10T07:32:48+03:00

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В ночь на среду, 10 января, в Карибском море произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6.

Как сообщает Геологическая служба США (USGS), подземные толчки были зафиксированы у побережья Гондураса. Это произошло в 02.51 по времени UTC (5.51 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 202 километрах к северу от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе. Очаг землетрясения располагался на глубине около десяти километров.

Землетрясение почувствовали жители большей части Гондураса. Подземные толчки ощущались также в южной части Мексики, в том числе в Канкуне.

Сообщается о наличии угрозы цунами. Данные о возможных погибших и пострадавших, а также о разрушениях пока не поступали, передает РИА Новости.

Напомним, в результате мощнейшего землетрясения на ирано-иракской границе в ноябре 2017 года погибли больше 300 человек, около трех тысяч человек получили ранения разной степени тяжести. Основной удар стихии пришелся на провинции Керманшах и Илам на западе Ирана.