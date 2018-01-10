Песков о переименовании площади в Вашингтоне в честь Немцова: это прерогатива городских властей

10 Янв. 2018 2018-01-10T13:40:17+03:00

Ранее стало известно, что Городской совет столицы США одобрил законопроект о переименовании площади перед российским посольством

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переименовании площади перед российским посольством в столице США в честь убитого политика Бориса Немцова.

«Я бы, наверное, оставил это без комментария. Подчеркну лишь, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном ответе этот шаг Вашингтона,

Напомним, накануне стало известно, что Городской совет Вашингтона одобрил в первом чтении законопроект о переименовании площади перед посольством РФ в честь Немцова.А также члены совета проголосовали за ускоренный порядок принятия закона.

Борис Немцов был убит в центре российской столицы на Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года.