В британской школе учениц запретили называть девочками

10 Янв. 2018 2018-01-10T14:29:16+03:00

Пока неизвестно, как именно теперь будут называть учениц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь преподаватели будут использовать в обращении более нейтральные слова

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В одной из лучших государственных школ Великобритании "Altrincham" учителям запретили называть воспитанниц девочками. Теперь преподаватели должны использовать в обращении к ним более гендерно-нейтральные слова.

Примечательно, что эта средняя школа в Манчестере, основанная еще в 1910 году, занимается обучением исключительно девочек. И, несмотря на новые правила, убирать данный факт из названия учебного заведения не собираются.

Между тем, в руководстве школы свои действия объяснили намерением преодолеть укоренившиеся привычки. По словам директора учреждения Стефани Джил, дети, которые еще не определились со своей сексуальной ориентацией и половой принадлежностью, могут чувствовать дискомфорт и обиду, если называть их "девочками".

"Это просто смешно. Мы живем в том веке, когда должны уважать разные взгляды людей, включая вопросы пола и сексуальной ориентации. Мы должны принимать и это. Но девочки все же должны оставаться девочками", - цитирует Daily Mail одного из родителей.