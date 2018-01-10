2018-01-10T14:38:22+03:00
Общество

В ФСБ заявили, что жена Аршавина никогда не работала в спецслужбе

Супруга футболиста называла себя майором ФСБ, когда была снята с рейса Москва - Алма-Ата
Екатерина БОЛГОВА
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В ФСБ опровергли утверждения Алисы Аршавина о ее работе в спецслужбеВ ФСБ опровергли утверждения Алисы Аршавина о ее работе в спецслужбеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявила, что супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса никогда не работала в спецслужбе.

"Она не работает и никогда не работала в ФСБ России", - заявил представитель ЦОС ФСБ, передает "Интерфакс".

Напомним, 6 января Алису Аршавину с двумя детьми и няней сняли с рейса Москва — Алма-Ата. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что Аршавина не следовала требованиям членов экипажа - "один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение". Решение снять пассажирку с рейса принял командир воздушного судна.

Отмечалось, что супруга футболиста пыталась пересадить няню своих детей из эконом-класса на место в бизнес-классе, а также неоднократно называла себя майором ФСБ, чтобы оказать давление на бортпроводников.

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