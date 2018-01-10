В ФСБ заявили, что жена Аршавина никогда не работала в спецслужбе
В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявила, что супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса никогда не работала в спецслужбе.
"Она не работает и никогда не работала в ФСБ России", - заявил представитель ЦОС ФСБ, передает "Интерфакс".
Напомним, 6 января Алису Аршавину с двумя детьми и няней сняли с рейса Москва — Алма-Ата. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что Аршавина не следовала требованиям членов экипажа - "один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение". Решение снять пассажирку с рейса принял командир воздушного судна.
Отмечалось, что супруга футболиста пыталась пересадить няню своих детей из эконом-класса на место в бизнес-классе, а также неоднократно называла себя майором ФСБ, чтобы оказать давление на бортпроводников.