Десантный корабль РФ "Ямал" столкнулся с сухогрузом Сьерра-Леоне в Эгейском море
В Эгейском море большой десантный корабль Черноморского флота "Ямал" столкнулся с сухогрузом "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне. Как сообщил официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев, в результате инцидента, случившегося 30 декабря, никто не пострадал.
Он отметил, что сухогруз направлялся из Египта в Турцию, а российский корабль следовал в Севастополь из Средиземного моря.
"В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения", - сказал Трухачев. Он добавил, что столкновения произошло по вине сухогруза "Орка-2", который нарушил Международные правила предупреждения столкновений судов в море во время обгона российского корабля с левой стороны.
По словам представителя Черноморского флота, российская сторона подготовила протест для требования компенсации ущерба за счет виновника инцидента, передает ТАСС.