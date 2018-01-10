2018-01-10T15:29:09+03:00
Происшествия

Десантный корабль РФ "Ямал" столкнулся с сухогрузом Сьерра-Леоне в Эгейском море

Как сообщил официальный представитель Черноморского флота, в результате инцидента никто не пострадал
Екатерина БОЛГОВА
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Большой десантный корабль Черноморского флота "Ямал" столкнулся с сухогрузом под флагом Сьерра-ЛеонеБольшой десантный корабль Черноморского флота "Ямал" столкнулся с сухогрузом под флагом Сьерра-ЛеонеФото: "КП" Архив
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В Эгейском море большой десантный корабль Черноморского флота "Ямал" столкнулся с сухогрузом "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне. Как сообщил официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев, в результате инцидента, случившегося 30 декабря, никто не пострадал.

Он отметил, что сухогруз направлялся из Египта в Турцию, а российский корабль следовал в Севастополь из Средиземного моря.

"В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения", - сказал Трухачев. Он добавил, что столкновения произошло по вине сухогруза "Орка-2", который нарушил Международные правила предупреждения столкновений судов в море во время обгона российского корабля с левой стороны.

По словам представителя Черноморского флота, российская сторона подготовила протест для требования компенсации ущерба за счет виновника инцидента, передает ТАСС.

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