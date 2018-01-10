2018-01-10T15:58:22+03:00
Политика

В Госдуме готов ответ на присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова

Так, проезд у посольства США в Москве может получить название "Североамериканский тупик"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments72
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Фото: Марат Абулхатин фотослужба Госдумы РФ ТАССПредседатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Фото: Марат Абулхатин фотослужба Госдумы РФ ТАСС
Изменить размер текста:

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв заявил, что у него уже готов ответ на решение властей Вашингтона о переименовании площади напротив российского посольства в честь убитого политика Бориса Немцова.

Депутат подчеркнул, что Москва, в отличие от американского города с "подростковыми комплексами", имеет древнюю историю, поэтому изменять названия существующих улиц или переулков из-за "сиюминутных политических амбиций" не стоит. Зато, по словам Дегтярева, власти столицы вполне могут поменять посольству США почтовый адрес.

Так, рядом с обоими зданиями диппредставительства есть внутридворовый проезд к Дому Наркомфина, который пока никак не называется.

"Нужно назвать этот проезд "Североамериканский тупик" в честь навязчивой внешней политики США, и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1", - сказал депутат

Он подчеркнул, что такое письмо в адрес Мэра Москвы уже подготовлено.

Еще больше материалов по теме: «Убийство Бориса Немцова»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам
Суд отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"
Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью
Пучдемон продолжит борьбу за пост главы Каталонии
Следующий допрос Саакашвили в СБУ запланирован на 16 января
Трамп раскритиковал публикацию допроса главы фирмы Fusion GPS
ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах
В Швейцарии запретили жестокое обращение с ракообразными
Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками
В Казахстане выпал чёрный снег
В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир
Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом
Назван легкий и приятный способ справиться с лишним весом
Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone
Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры
Сопредседателями избирательного штаба Путина станут три человека
Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов
Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области