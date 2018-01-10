В Госдуме готов ответ на присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова

10 Янв. 2018 2018-01-10T15:58:22+03:00

Так, проезд у посольства США в Москве может получить название "Североамериканский тупик"

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Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв заявил, что у него уже готов ответ на решение властей Вашингтона о переименовании площади напротив российского посольства в честь убитого политика Бориса Немцова.

Депутат подчеркнул, что Москва, в отличие от американского города с "подростковыми комплексами", имеет древнюю историю, поэтому изменять названия существующих улиц или переулков из-за "сиюминутных политических амбиций" не стоит. Зато, по словам Дегтярева, власти столицы вполне могут поменять посольству США почтовый адрес.

Так, рядом с обоими зданиями диппредставительства есть внутридворовый проезд к Дому Наркомфина, который пока никак не называется.

"Нужно назвать этот проезд "Североамериканский тупик" в честь навязчивой внешней политики США, и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1", - сказал депутат

Он подчеркнул, что такое письмо в адрес Мэра Москвы уже подготовлено.