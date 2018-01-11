2018-01-11T09:14:40+03:00
Происшествия

В Париже из витрины отеля Ritz украли драгоценности на 4,5 млн евро

Дерзкое ограбление совершили пять мужчин, вооруженных топорами [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Пять мужчин вечером в среду ограбили отель Ritz в ПарижеПять мужчин вечером в среду ограбили отель Ritz в Париже
Изменить размер текста:

В одном из самых знаменитых отелей Парижа Ritz совершено вооруженное ограбление. Пятеро мужчин ворвались в здание вечером в среду и украли драгоценности, выставленные в витрине.

Нападение произошло около 18.30 по местному времени (20.30 мск). Грабители были вооружены топорами и пистолетами. Они просто разбили стекло и вытащили ювелирные украшения на сумму четыре с половиной миллиона евро, пишет Daily Mail.

Грабители вынесли из отеля "Ритц" в Париже украшения на 4 миллиона евро.Двоим налетчикам удалось сбежать, а троих задержала полиция

Полиции Парижа удалось арестовать троих участников банды, когда те пытались скрыться с места преступления. Двое смогли бежать через черный ход. Они скрылись на мопедах. В результате нападения никто не пострадал.

Издание отмечает, что отель расположен на Вандомской площади рядом с Министерством юстиции Франции, которое круглосуточно охраняется вооруженными солдатами. Ritz был открыт в 2016 году после четырехлетнего ремонта и принадлежит египетскому бизнесмену Мохамеду Аль-Файеду. В его торговой галерее есть несколько ювелирных магазинов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Из-за прорыва трубы в британском парламенте вышли из строя 200 туалетов
В Швейцарии запретили владельцам собак мешать им лаять
Американец получит от фармацевтов 500 тысяч за выросшую у него грудь
С сайта полка "Азов" удалили сообщение о получении американского оружия
Опрос показал, что у избирателей США Опра Уинфри популярнее Трампа
Трамп устроил лотерею для розыгрыша билетов на празднование годовщины инаугурации
Рикки Мартин стал мужем
Евросоюз объяснил причину отказа в выделении Украине 600 миллионов евро
В США отложили суд над наркобароном Гусманом по прозвищу «Коротышка»
Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в давлении на иностранные СМИ
Футболисты мадридского "Реала" вышли в четвертьфинал Кубка Испании, сыграв вничью с "Нумансией" 2:2
Погода в Москве на 11 января 2018 года: ожидается до 1 градуса мороза
Пожар в московском ресторане ликвидирован
Минтруда планирует увеличить МРОТ к маю 2018 года до 11,1 тыс. рублей