В Париже из витрины отеля Ritz украли драгоценности на 4,5 млн евро

11 Янв. 2018 2018-01-11T09:14:40+03:00

Пять мужчин вечером в среду ограбили отель Ritz в Париже

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В одном из самых знаменитых отелей Парижа Ritz совершено вооруженное ограбление. Пятеро мужчин ворвались в здание вечером в среду и украли драгоценности, выставленные в витрине.

Нападение произошло около 18.30 по местному времени (20.30 мск). Грабители были вооружены топорами и пистолетами. Они просто разбили стекло и вытащили ювелирные украшения на сумму четыре с половиной миллиона евро, пишет Daily Mail.

Грабители вынесли из отеля "Ритц" в Париже украшения на 4 миллиона евро.Двоим налетчикам удалось сбежать, а троих задержала полиция

Полиции Парижа удалось арестовать троих участников банды, когда те пытались скрыться с места преступления. Двое смогли бежать через черный ход. Они скрылись на мопедах. В результате нападения никто не пострадал.

Издание отмечает, что отель расположен на Вандомской площади рядом с Министерством юстиции Франции, которое круглосуточно охраняется вооруженными солдатами. Ritz был открыт в 2016 году после четырехлетнего ремонта и принадлежит египетскому бизнесмену Мохамеду Аль-Файеду. В его торговой галерее есть несколько ювелирных магазинов.