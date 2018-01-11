Трамп: «С Россией лучше сотрудничать, чем враждовать»

11 Янв. 2018 2018-01-11T01:24:30+03:00

При этом президент США заметил, что продвигает вещи, которые Путину не могут нравиться

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Сотрудничество с Россией намного выгоднее, чем вражда с ней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

«Лучше сотрудничать с Россией. Это намного лучше, когда приходится иметь дело с Северной Кореей», — сказал Трамп.

Глава США при этом признал, что многое из того, что он продвигает в своей стране, не может нравиться президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Я выступаю за большие объемы нефти, газа, многого другого и за большое количество энергии. Путину такое нравиться не может… Я выступаю за самые мощные вооруженные силы, которые когда-либо были у США. И это Путину не может понравиться", - пояснил хозяин Белого дома.

Он подчеркнул, что при таких противоположных точках зрения речи о сговоре между его командой и Кремлем идти не может. Трамп также сказал, что не ожидает войны в Европе, о которой заявлял генерал Роберт Неллер.