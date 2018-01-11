2018-01-11T06:16:04+03:00
Общество

В Госдуме рассмотрят закон о праве родных посещать больных в реанимации

Автор поправок предлагает обязать медучреждения допускать членов семьи к пациентам
Юлия ДИВЕЕВА
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В России хотят обязать медиков пускать родных к пациентам в реанимациюВ России хотят обязать медиков пускать родных к пациентам в реанимацию
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На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о предоставлении родственникам пациентов навещать их в реанимации. Поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» поготовил депутат от «Единой России» Николай Герасименко. В документе отмечается, что порядок посещения должен устанавливать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Сейчас в законе нет прямых отсылок на обязанность медучреждения обеспечить родным посещения пациентов, которые находятся в реанимации или палате интенсивной терапии. Чаще всего, разрешение на это является "жестом доброй воли главного врача". По мнению Герасименко такая ситуация «вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов», передает «Парламентская газета».

Депутат обращается к опыту других стран, где родители или законные представители пациентов могут находиться рядом с ними в стационаре, в том числе, в отделениях реанимации.

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