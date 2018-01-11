2018-01-11T07:53:27+03:00
Политика

Евросоюз объяснил причину отказа в выделении Украине 600 миллионов евро

По словам представителя ЕС, это связано с невыполнением Киевом четырех из 21 условия предоставления экономической помощи
Екатерина БОЛГОВА
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Евросоюз пояснил, почему отказал Киеву в выделении последнего транша в размере 600 млн евроЕвросоюз пояснил, почему отказал Киеву в выделении последнего транша в размере 600 млн евроФото: REUTERS
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Руководитель представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли объяснил причину отказа в выделении Украине 600 млн евро. По его словам, это связано с невыполнением Киевом четырех из 21 условия предоставления экономической помощи и отстутствием Антикоррупционного суда.

Хотя Мингарелли не исключил возможности выделения украинской стороне экономической помощи. Он отметил, что президент Украины Петр Порошенко лично обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении очередного транша.

"Господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", — добавил Мингарелли, передает "Страна.ua".

Напомним, программа помощи Украине на сумму 1,8 млрд евро была одобрена Евросоюзом в 2015 году. Киев пока получил 1,2 млрд евро, в декабре 2017 года Еврокомиссия отказала в предоставлении последних 600 млн евро.

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