Рикки Мартин стал мужем

11 Янв. 2018 2018-01-11T08:03:13+03:00

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Латиноамериканский певец Рикки Мартин сочетался узами брака со своим бойфрендом – художником Джваном Йосефом. Об этом сообщил сам 46-летний музыкант.

"Я стал мужем, большую вечеринку мы устроим в ближайшие месяцы, я вам сообщу", - сказал Мартин в интервью агентству E! News.

По его словам, они очень тщательно подготовились к этому моменту, чтобы сделать его особенным, несмотря на то, что празднования бракосочетания пока не было.

«Мы обменялись обетами, и клятвами, и мы подписали все документы, которые нам нужно было подписать, брачный контракт и все такое», - поделился радостью артист.

Он пообещал, что их свадьба будет литься три дня, но еще не знает, где они ее проведут.

В 2010 году Рики Мартин признался на весь мир, что он гей. Позже он стал отцом двух близнецов, которых музыканту родила суррогатная мать.С Йосефом он начал встречаться 2 года назад. В прошлом году на одном из телевизионных шоу они признались, что помолвлены.