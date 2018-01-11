В Таиланде задержали экс-главу группировки якудза из-за фотографии в Facebook

11 Янв. 2018 2018-01-11T13:28:20+03:00

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В Таиланде задержали бывшего главаря крупнейшей в Японии преступной группировки якудза "Ямагути-гуми".

Как сообщила газета Bangkok Post, 74-летний Синэхару Сираи скрывался от правосудия около 14 лет. Его задрежали в центральной провинции Лопбури, где он жил вместе со своей таиландской женой. С 2003 года Сираи находился в международном розыске. Его обвиняют в сговоре, после которого был убит один из главарей преступной группировки, конкурирующей с "Ямагути-гуми".

Отмечается, что полиция смогла установить местонахождение Сираи благодаря фотография, размещенной в Facebook около года назад одним из пользователей. В соцсети появился снимок обнаженного по пояс мужчины, где были видны многочисленные татуировки, характерные для якудза.

Напомнм, несколько лет назад в Японии раскололась крупнейшая группировка якудза "Ямагути-гуми", в результате образовалась группировка под названием "Кобе-гуми". После этого между членами двух преступных организаций произошли несколько столкновений.