Джиллиан Андерсон заявила, что агента Скалли в «Секретных материалах» не будет

11 Янв. 2018 2018-01-11T16:28:27+03:00

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в роли агентов Фокса Малдера и Даны Скалли в сериале "Секретные материалы" Фото: кадр из фильма

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Голливудская актриса Джиллиан Андерсон заявила, что больше не будет играть роль агента Даны Скалли в популярном сериале «Секретные материалы».

«Для Скалли пришло время уйти на покой. Я покончила с этим, и все тут», — сказала Андерсон.

Она добавила, что решение было ею принято еще до 2016 года, когда телеканал Fox вернулся к закрытому в 2002 году сериалу. Но, по словам актрисы, она приняла предлоежние из чистого любопытства, передает The Hollywood Reporter.

Актер Дэвид Духовны, играющий в сериале напарника Скалли агента Фокса Малдера отметил, что останется в проекте.

«Я неоднократно пытался распрощаться со своим персонажем, и каждый раз мне это не удавалось», - сказал Духовны.

Кроме того, Андерсон заявила, что больше не будет принимать участия в сериале «Американские боги». 3 января стартовал последний, 11-й сезон «Секретных материалов» с участием актрисы.