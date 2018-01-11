Армия США будет влиять на пользователей соцсетей с помощью ботов

11 Янв. 2018 2018-01-11T21:16:33+03:00

С помощью мониторинга постов в соцсетях американцы рассчитывают узнать способы влияния на отдельные группы людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Американские военные планируют влиять на пользователей социальных сетей по всему миру с помощью специальных ботов.

Сообщается, что программа будет мониторить посты, анализируя отдельные сегменты аудитории. Акцент будет делаться на изучение "разговорных выражений, различий в правописании, а также сленга, сокращений и пиктограмм".

Тендер на разработку необходимого программного обеспечения уже открыт. Среди требований к специалистам значится знание английского языка и возможность переводить на него текстовые материалы, аудио-, видеозаписи и изображения с арабского, русского, корейского, французского, пушту, фарси, урду и арабского.

Как сообщает телеканал RT, анализ того, имеет ли пост позитивную, нейтральную или негативную окраску, будет проводиться автоматически. Также будет рассчитываться возможное влияние, которое можно оказать на определенную аудиторию с помощью изученных данных.