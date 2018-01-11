2018-01-11T21:16:33+03:00
В мире

Армия США будет влиять на пользователей соцсетей с помощью ботов

Тендер на разработку специального программного обеспечения уже открыт
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
С помощью мониторинга постов в соцсетях американцы рассчитывают узнать способы влияния на отдельные группы людейС помощью мониторинга постов в соцсетях американцы рассчитывают узнать способы влияния на отдельные группы людейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Американские военные планируют влиять на пользователей социальных сетей по всему миру с помощью специальных ботов.

Сообщается, что программа будет мониторить посты, анализируя отдельные сегменты аудитории. Акцент будет делаться на изучение "разговорных выражений, различий в правописании, а также сленга, сокращений и пиктограмм".

Тендер на разработку необходимого программного обеспечения уже открыт. Среди требований к специалистам значится знание английского языка и возможность переводить на него текстовые материалы, аудио-, видеозаписи и изображения с арабского, русского, корейского, французского, пушту, фарси, урду и арабского.

Как сообщает телеканал RT, анализ того, имеет ли пост позитивную, нейтральную или негативную окраску, будет проводиться автоматически. Также будет рассчитываться возможное влияние, которое можно оказать на определенную аудиторию с помощью изученных данных.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава МИД Эквадора подтвердила получение Ассанжем гражданства страны
Путин рассказал, что требуется для нормализации отношений России и США
Путин заявил, что ситуация в Донбассе переходит в замороженный конфликт
Владимир Путин обсудил с Эрдоганом координацию борьбы с террором в Сирии
Главреды на встрече с Путиным лоббировали отмену запрета на рекламу алкоголя
Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына грамотным политиком, призвав к диалогу
Путин готов передать Украине военную технику, которая осталась в Крыму
Владимир Путин в "КП" рассказал, почему все праздники всегда проводит в России
Путин из студии радиостанции "Комсомольской правды" в прямом эфире пожелал россиянам здоровья
Владимир Путин заявил, что РФ не видит смысла вмешиваться в выборы в Италии
Путин призвал к скорейшему обновлению системы подготовки кадров
Владимир Путин назвал агрессивной реакцию США на сообщения о вмешательстве РФ в выборы
Владимир Путин в "КП" рассказал, будет ли принят в России закон о криптовалюте
Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии
Президент России Владимир Путин во время визита в "КП" одобрил введение звания "Заслуженный журналист"
Путин провел телефонный разговор из кабинета главреда "КП" с президентом Турции
Путин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборам
Путин в гостях у "Комсомолки" поздравил работников СМИ с Днем печати
Толстой: репосты материалов СМИ-иноагентов будут подлежать маркировке
Мама мальчика из рекламы H&M не считает худи с обезьянкой расистским
СК возбудил новое дело в отношении бывшего главы Марий Эл Маркелова
Предвыборный штаб Путина будет сформирован в течение 3-4 дней
Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил тренировочный полет на южной Балтикой
РАН проведет экспертизу провокационного учебника по истории России