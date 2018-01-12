Трамп объявил, что США продали Норвегии игрушечные истребители

12 Янв. 2018 2018-01-12T04:24:15+03:00

Глава Белого дома просто запутался в цифрах, вот и получилось, что Вашингтон поставляет самолеты из компьютерной игры [фото]

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В СМИ и соцсетях подняли на смех очередную оговорку Дональда Трампа. Дело в том, что на пресс-конференции с норвежским премьером Эрной Сульберг глава Белого дома объявил, что США продали Норвегии самолеты, существующие только в компьютерной игре.

«В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35», - сказал американский президент, добавив, что общая сумма сделки составила 10 миллиардов долларов.

«Трамп только что сказал, что мы продаем F-52 Норвегии. Вот эксклюзивный снимок этого нового потрясающего самолета», - пишет в соцсети один пользователь. Фото: Twitter@UnfairUnbalanced

Однако, как подметили пользователи, самолеты F-52 существуют исключительно в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare, на самом деле таких нет. А Дональд Трамп просто запутался в цифрах: всего Штаты должны поставить Норвегии в общей сложности 52 многоцелевых ударных истребителя пятого поколения F-35. Президент США перепутал количество с названием воздушного судна, пишет The Washington Post.

«Возможности F-52 выглядят действительно впечатляюще», - иронизирует другой, иллюстрируя свою запись кадром из компьютерной игры Star Wars: TIE Fighter. Фото: Twitter@APHClarkson

К слову, оговорки Трампа часто становятся предметом шуток. Он то Швецию с Пакистаном перепутает, то ирландскую пословицу со стихами нигерийского поэта, то новую страну в Африке придумает.