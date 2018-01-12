WWF призвал Меркель остановить строительство «Северного потока-2»

12 Янв. 2018 2018-01-12T07:59:33+03:00

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Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Немецкий экологический союз (NABU) написали открытое письмо руководителям ведущих партий Германии, в котором попросили остановить строительство газопровода «Северный поток - 2».

Послание, в котором утверждается, что проект является «тупиком в климатической политике», получили канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Мартин Шульц. Также экологи выразили мнение, что газопровод «угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и вставляет клин между солидарностью и доверием в рамках Евросоюза».

Напомним, в декабре прошлого года в Германии было получено первое разрешение на строительство газопровода «Северный поток - 2». Его подписало горное управление города Штральзунд.

СПРАВКА «КП»

«Северный поток - 2» - проект магистрального газопровода из России в ФРГ. Его строительство ведется по дну Балтийского моря. Протяженность газопровода должна составить более 1200 километров.