Трамп объяснил отмену своего визита в Великобританию
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему отказался от планов посетить Великобританию в феврале этого года. Как выяснилось, американский лидер просто не захотел открывать новое посольство в Лондоне.
Так, нынешний хозяин Белого дома назвал решение своего предшественника Барака Обамы продать старое здание американского диппредставительства и построить новое на окраине британской столицы «плохой сделкой». «Причина, по которой я отменил свою поездку в Лондон, заключается в том, что я не большой поклонник администрации Обамы, продавшей, возможно, лучшее место в Лондоне за «арахис», только для того, чтобы построить новое посольство в отдаленном месте за 1,2 млрд долларов. Плохая сделка. Хотел, чтобы я разрезал ленту - нет!» - написал Трамп в Twitter.
Отметим, новое посольство США в Лондоне считается самым дорогим посольством в мире. При этом здание дипмиссии находится на юге британской столицы, в то время как ранее диппредставительство страны располагалось на Гросвенор-сквер в центре города.
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