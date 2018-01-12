Трамп объяснил отмену своего визита в Великобританию

12 Янв. 2018 2018-01-12T09:04:01+03:00

Как заявил американский лидер, он не собирается открывать новое посольство своей страны в Лондоне

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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему отказался от планов посетить Великобританию в феврале этого года. Как выяснилось, американский лидер просто не захотел открывать новое посольство в Лондоне.

Так, нынешний хозяин Белого дома назвал решение своего предшественника Барака Обамы продать старое здание американского диппредставительства и построить новое на окраине британской столицы «плохой сделкой». «Причина, по которой я отменил свою поездку в Лондон, заключается в том, что я не большой поклонник администрации Обамы, продавшей, возможно, лучшее место в Лондоне за «арахис», только для того, чтобы построить новое посольство в отдаленном месте за 1,2 млрд долларов. Плохая сделка. Хотел, чтобы я разрезал ленту - нет!» - написал Трамп в Twitter.

Отметим, новое посольство США в Лондоне считается самым дорогим посольством в мире. При этом здание дипмиссии находится на юге британской столицы, в то время как ранее диппредставительство страны располагалось на Гросвенор-сквер в центре города.