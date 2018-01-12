Актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

12 Янв. 2018 2018-01-12T13:23:08+03:00

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Актриса Регина Симонс подала в полицию Лос-Анджелеса заявление о домогательстве со стороны голливудской звезды боевиков Стивена Сигала. По словам женщины, инцидент произошел еще в 1994 году во время съемок фильма «В смертельной опасности», в котором актер исполнял главную роль.

В этом фильме Симонс снималась в массовке, тогда ей было всего 18 лет. По ее словам, после окончания съемок Сигал пригласил ее к себе домой на вечеринку, якобы для того, чтобы отметить завершение работы над фильмом.

Однако позже оказалось, что никакой вечеринки не было, а Регина оказалась единственной гостьей знаменитого артиста, пишет сайт URA.Ru.

Напомним, ранее заявление на актера также подала модель Фавиола Дадис. Она заявляет, что Сигал домогался ее на прослушиваниях в 2002 году. При этом сак актер и его представители эту информацию пока никак не комментируют.