Медведев поручил увязать вознаграждение руководителей госкомпаний с эффективностью

12 Янв. 2018 2018-01-12T14:20:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил увязать вознаграждения руководителей государственных компаний с эффективностью деятельности организаций.

Такое поручение глава правительства дал Минэкономики и Минтруду, срок исполнения - до 28 февраля.

Решение было принято по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия», отмечается на сайте правительства.

Напомним, в 2017 году стало известно, что Минэкономики планирует доработать концепцию единого порядка вознаграждений для глав госкомпаний. Одно из предложений — ввести выплату не по итогам года, а по истечению нескольких лет, причем в том случае, если показатели государственной компании не будут снижаться.

Напомним, по итогам 2014 года гендиректору "Почты России" Дмитрию Страшнову выплатили 95,4 млн рублей. Позже прокурорская проверка установила, что сумма была слишком большой. В июле 2017 года Минкомсвязи не продлило контракт с Страшновым.