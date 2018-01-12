2018-01-12T15:04:47+03:00
Политика

Лавров и Чавушоглу обсудили ход подготовки к Конгрессу по Сирии

Форум по национальному диалогу продет в Сочи 29-30 января
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава российского МИД Сергей ЛавровГлава российского МИД Сергей ЛавровФото: Тимур ХАНОВ
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Министры иностранных дел России и Турции - Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу - обсудили подготовку к предстоящим переговорам по Сирии, которые пройдут в Сочи в конце месяца.

Телефонный разговор между главами дипломатических ведомств двух стран состоялся в пятницу, 12 января. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Стороны рассмотрели ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, обменялись мнениями о возможных шагах, призванных обеспечить его результативность", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном по итогам беседы министров.

Уточняется, что запланированный форум призван содействовать достижению прочного урегулирования ситуации в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН, закрепляющей мирное разрешение кризиса.

Напомним, Конгресс сирийского нацдиалога пройдет 29-30 января в Сочи. В мероприятии примут участие все этнические и конфессиональные группы арабской республики.

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