Лавров и Чавушоглу обсудили ход подготовки к Конгрессу по Сирии
Министры иностранных дел России и Турции - Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу - обсудили подготовку к предстоящим переговорам по Сирии, которые пройдут в Сочи в конце месяца.
Телефонный разговор между главами дипломатических ведомств двух стран состоялся в пятницу, 12 января. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"Стороны рассмотрели ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, обменялись мнениями о возможных шагах, призванных обеспечить его результативность", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном по итогам беседы министров.
Уточняется, что запланированный форум призван содействовать достижению прочного урегулирования ситуации в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН, закрепляющей мирное разрешение кризиса.
Напомним, Конгресс сирийского нацдиалога пройдет 29-30 января в Сочи. В мероприятии примут участие все этнические и конфессиональные группы арабской республики.