Блок Меркель и социал-демократы Германии договорились о формировании правящей коалиции

12 Янв. 2018 2018-01-12T15:35:36+03:00

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В пятницу, 12 января, появилась информация о том, что возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли принципиального согласия по основным политическим вопросам и решили начать процесс формирования правящей коалиции.

Как стало известно, переговоры, продолжавшиеся целые сутки, завершились составлением документа, в котором были зафиксированы достигнутые договоренности в области налогообложения, медицинского страхования, образования и миграции, пишет газета Die Welt. В частности, по данным издания, партии решили, что ФРГ будет принимать не более 220 тысяч беженцев в год.

Напомним, ранее основные политические силы Германии не могли договориться о формировании коалиционного правительства. Так, в ночь на 20 ноября минувшего года СДПГ вышла из переговоров с блоком ХДС/ХСС и «зелеными».