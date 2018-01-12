2018-01-12T15:42:14+03:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах

Документ, в частности, предусматривает, что такие СМИ должны учредить российское юридическое лицо
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума приняла в I чтении законопроект о деятельности СМИ-иноагентовГосдума приняла в I чтении законопроект о деятельности СМИ-иноагентовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 12 января, на заседании Госдумы был принят в первом чтении законопроект о регулировании деятельности СМИ-иностранных агентов в России. Документ, внесен в нижнюю палату парламента 19 декабря 2017 года, в частности, обязывает такие СМИ учредить юридическое лицо на территории РФ для распространения своей продукции.

Законопроект предусматривает, что иноагентом может быть признано и физическое лицо. По словам зампредседателя Госдумы Петра Толстого, документ не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и получают финансирование из-за границы,то к ним будут применяться аналогичные меры.

Кроме того, пользователи соцсетей, публикующие сообщения таких СМИ, должны будут указывать, что это изданеи является иностранным агентом.

Один из авторов законопроекта, руководитель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что некоторым положениям законопроекта необходимы согласования с нормами действующего российского законодательства, передает РИА Новости.

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