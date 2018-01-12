12 Янв. 2018 2018-01-12T17:21:33+03:00

Призывников могут обязать являться в военкоматы без подписи о вручении повестки Фото: "КП" Архив

Призывников могут обязать являться в военкомат по повестке, отправленной заказным письмом

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Госдума рассмотрит законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам. Согласно документу, внесенному в нижнюю палату парламента замглавы комитета по обороне Андреем Красовым, призывник должен будет явиться в военкомат по повестке, отправленной по почте заказным письмом.

Если подпись в подтверждение получения заказного письма поставит лично призывник или совершеннолетний член его семьи, то повестка будет считаться врученной.

Если же повестка будет доставлена позже необходимой даты явки, то призывник должен будет самостоятельно посетить военкомат в течение трех дней, даже если уведомление будет получено после окончания призыва.

Напомним, в октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем в стране будет полностью отменена военная служба по призыву.