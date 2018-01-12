2018-01-12T17:21:33+03:00
Политика

Госдума рассмотрит законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам

Призывников могут обязать являться в военкомат по повестке, отправленной заказным письмом
Екатерина БОЛГОВА
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Призывников могут обязать являться в военкоматы без подписи о вручении повесткиПризывников могут обязать являться в военкоматы без подписи о вручении повесткиФото: "КП" Архив
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Госдума рассмотрит законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам. Согласно документу, внесенному в нижнюю палату парламента замглавы комитета по обороне Андреем Красовым, призывник должен будет явиться в военкомат по повестке, отправленной по почте заказным письмом.

Если подпись в подтверждение получения заказного письма поставит лично призывник или совершеннолетний член его семьи, то повестка будет считаться врученной.

Если же повестка будет доставлена позже необходимой даты явки, то призывник должен будет самостоятельно посетить военкомат в течение трех дней, даже если уведомление будет получено после окончания призыва.

Напомним, в октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем в стране будет полностью отменена военная служба по призыву.

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