2018-01-12T18:02:38+03:00
Общество

Следствие сняло арест на 95 млн рублей экс-главы «Почты России»

В 2014 году именно такую сумму Дмитрию Страшнову выплатили в качестве премии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССГенеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Арест, наложенный на 95 млн рублей бывшего генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова, был снят. Следствие решило не продлевать данную меру в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий, по которому бизнесмен проходит в качестве свидетеля.

"Следователь не стал продлевать арест, наложенный на банковские счета, обеспечительная мера снята. Это связано с тем, что у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств", - передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Напомним, в ноябре 2016-го выяснилось, что по итогам 2014 года Страшнову было выплачено 95,4 миллиона рублей в качестве премии, тогда как, по оценке прокуратуры, эта сумма должна была составить лишь 3,2 миллиона рублей.

В результате в отношении руководителя департамента Минкомсвязи РФ Ирины Лаптевой было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В рамках расследования суд постановил арестовать счета Страшнова.

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