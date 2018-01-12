2018-01-12T18:25:50+03:00
Политика

Захарова: Британские СМИ получили госзаказ на дискредитацию ЧМ-2018

Основными темами материалов власти предложили сделать агрессивность русских болельщиков и якобы плохую инфраструктуру
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Англичане активнее других стран пытаются бойкотировать ЧМ по футболу 2018 года в РоссииАнгличане активнее других стран пытаются бойкотировать ЧМ по футболу 2018 года в РоссииФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел РФ выяснило, что британские журналисты получили государственный заказ на дискредитацию Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, все сюжеты, темы и заходы для запуска антироссийской медийной кампании уже проработаны властями Великобритании. Так, для создания негативного фона предлагается делать акцент на якобы плохой инфраструктуре для проведения ЧМ, агрессивности болельщиков и непрофессионализме правоохранителей.

"Вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии Чемпиона мира в РФ в западных СМИ", - цитирует ТАСС Захарову.

Напомним, что именно британцев больше всего задело решение исполкома ФИФА о проведении ЧМ-2018 в РФ, поскольку само королевство также активно претендовало на это.

Ранее российские болельщики, чтобы развеять мифы вокруг нашей страны, даже сняли специальной ролик, в котором пообещали радушно встретить гостей.

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