МИД России выразил протест временному поверенному в делах Швеции

12 Янв. 2018 2018-01-12T19:17:19+03:00

В королевстве продолжают игнорировать действия своего гражданина, который неоднократно создавал угрозу для жизни дипломатов

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Министерство иностранных дел выразило решительный протест временному поверенному в делах Швеции в РФ. Такая реакция последовали в связи с отсутствием адекватной реакции властей королевства на действия своего гражданина, угрожающие жизни и здоровью сотрудникам дипмиссии.

Так, 6 января некто по фамилии Карнюшин, будучи за рулем легкового автомобиля, сломал шлагбаум на парковке Торгового представительства России в Швеции, а после протаранил ворота служебного гаража. Спустя несколько дней этот же мужчина на грузовике повредил уже главные ворота административного здания Торгпредства. Два дня назад Карнюшин и вовсе проник на территорию посольства, сломав оборудование для видеонаблюдения.

В МИД РФ подчеркивают, что действия гражданина Швеции становятся все более наглыми и агрессивными.

"После каждого такого инцидента Карнюшин задерживался шведской полицией, которая, однако, его отпускала по прошествии нескольких часов", - цитирует "Интерфакс" сообщение ведомства.