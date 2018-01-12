Доходы Грудинина за последние шесть лет составили более 157 млн рублей

12 Янв. 2018 2018-01-12T21:37:31+03:00

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За последние шесть лет суммарный доход кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина составил более 157,4 млн рублей. Такое заявление сделали в Центральной избирательной комиссии.

Всего на пяти счетах и вкладах бизнесмена в банках содержится 5,92 млн рублей. Кроме того, Грудинин является владельцем 1 млн 993 тысяч акций одного из самых богатых подмосковных предприятий - "Совхоза имени Ленина", и имеет долю в ООО "Девелопмент" в размере 4%.

Отмечается, что перед регистрацией в качестве кандидата в президенты политик вынужден был закрыть несколько счетов в иностранном банке на сумму около 14,4 млн рублей и избавиться от ценных бумаг номинальной стоимостью 7,5 млрд рублей.

Между тем, доходы супруги миллионера Ирины Грудининой за этот же период составили 2,62 млн рублей, большая часть этой суммы все еще находится на счетах женщины. Также, по данным ЦИК, она владеет двумя квартирами в Москве, несколькими автомобилями марки Lexus и долей в организации "ТАИР".