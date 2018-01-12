2018-01-12T21:37:31+03:00
Экономика

Доходы Грудинина за последние шесть лет составили более 157 млн рублей

Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Директор подмосковного совхоза имени Ленина, бизнесмен и политикПавел ГрудининДиректор подмосковного совхоза имени Ленина, бизнесмен и политикПавел ГрудининФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За последние шесть лет суммарный доход кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина составил более 157,4 млн рублей. Такое заявление сделали в Центральной избирательной комиссии.

Всего на пяти счетах и вкладах бизнесмена в банках содержится 5,92 млн рублей. Кроме того, Грудинин является владельцем 1 млн 993 тысяч акций одного из самых богатых подмосковных предприятий - "Совхоза имени Ленина", и имеет долю в ООО "Девелопмент" в размере 4%.

Отмечается, что перед регистрацией в качестве кандидата в президенты политик вынужден был закрыть несколько счетов в иностранном банке на сумму около 14,4 млн рублей и избавиться от ценных бумаг номинальной стоимостью 7,5 млрд рублей.

Между тем, доходы супруги миллионера Ирины Грудининой за этот же период составили 2,62 млн рублей, большая часть этой суммы все еще находится на счетах женщины. Также, по данным ЦИК, она владеет двумя квартирами в Москве, несколькими автомобилями марки Lexus и долей в организации "ТАИР".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Посол США в Панаме уходит в отставку из-за политики Трампа
Власти Канады ввели новые санкции в отношении КНДР
США и еще 16 стран будут перехватывать суда, торгующие с КНДР
ВЦИОМ: Почти 70% россиян заявили, что точно придут на выборы президента
Полуголая активистка Femen набросилась на президента Чехии
В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
Совфед готов вместе с Госдумой доработать закон о притравке
Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших авиабазу Хмеймим
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Швеции
Гройсман предложил Путину вместе с техникой вернуть Украине и сам Крым
Водителя автобуса, влетевшего в переход на "Славянском бульваре", отправили под домашний арест до 25 февраля
Дворкович: рост утилизационного сбора на автомобили может составить до 15%
Отважная свинья отбила сородича от мясников
Захарова: Британские СМИ получили госзаказ на дискредитацию ЧМ-2018
МИД Украины изучает вопрос о возвращении техники из Крыма
Курс украинской валюты побил исторический антирекорд