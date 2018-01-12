Власти Канады ввели новые санкции в отношении КНДР

12 Янв. 2018 2018-01-12T21:58:53+03:00

Так, все северокорейское имущество и активы на территории страны были арестованы

Изменить размер текста: A A

Канадские власти приняли постановление о введении новых санкций в отношении КНДР и ужесточении уже наложенных. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел североамериканского государства.

Согласно документу, в рамках оказания давления на Пхеньян Оттава арестовывает все имущество и денежные активы Северной Кореи на территории страны, а также запрещает своим гражданам и организациям проводить любые сделки с лицами и компаниями, включенными в список резолюции Совета Безопасности ООН.

Кроме того, налагается запрет на перевод средств из КНДР в Канаду и наоборот. Под ограничительные меры попадает совместная работа с северокорейскими предприятиями и импорт/экспорт товаров и услуг.

Транспортное сообщение между странами также прекращается. Транзит кораблей и самолетов КНДР через канадские воздушные и морские порты запрещен. Оказание услуг по ремонту или техническому обслуживанию северокорейских судов также под запретом.