2018-01-12T21:58:53+03:00
В мире

Власти Канады ввели новые санкции в отношении КНДР

Так, все северокорейское имущество и активы на территории страны были арестованы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канада ужесточила санкции в отношении Северной КореиКанада ужесточила санкции в отношении Северной КореиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Канадские власти приняли постановление о введении новых санкций в отношении КНДР и ужесточении уже наложенных. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел североамериканского государства.

Согласно документу, в рамках оказания давления на Пхеньян Оттава арестовывает все имущество и денежные активы Северной Кореи на территории страны, а также запрещает своим гражданам и организациям проводить любые сделки с лицами и компаниями, включенными в список резолюции Совета Безопасности ООН.

Кроме того, налагается запрет на перевод средств из КНДР в Канаду и наоборот. Под ограничительные меры попадает совместная работа с северокорейскими предприятиями и импорт/экспорт товаров и услуг.

Транспортное сообщение между странами также прекращается. Транзит кораблей и самолетов КНДР через канадские воздушные и морские порты запрещен. Оказание услуг по ремонту или техническому обслуживанию северокорейских судов также под запретом.

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