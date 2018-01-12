Отелям, пляжам и горнолыжным курортам начнут присваивать "звезды"

12 Янв. 2018 2018-01-12T23:04:36+03:00

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Присвоение "звезд" российским гостиницам, пляжам и горнолыжным трассам станет обязательным. В пятницу, 12 января, Госдума приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект о введении классификации объектов туристической индустрии.

Уточняется, что внедрение новых правил будет происходить поэтапно. Так, 1 июля 2019 года классификация коснется отелей более чем с 50 номерами, с 1 января 2020 года она начнет затрагивать гостиницы с фондом более 15 номеров, а с начала 2021 года - все остальные.

Как сообщает ТАСС, свидетельства о присвоении определенной категории объектам будут действовать три года с момента принятия решения. При этом отсутствие данного документа ставит под запрет ведение гостиничного бизнеса. Использование в рекламе и название отелей, пляжей и курортов не соответствующей классификации также запрещается.

Изменения будут внесены в закон "Об основах туристской деятельности в РФ".