СМИ: экс-порноактрисе заплатили $130 тысяч за молчание о связи с Трампом

13 Янв. 2018 2018-01-13T08:22:39+03:00

По некоторым данным, миллиардер вступил в интимные отношения со звездой фильмов для взрослых в июле 2006 года

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В американских СМИ появилась информация о том, что бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, игравшей под псевдонимом Сторми Дэниелс, заплатили 130 тысяч долларов за молчание о внебрачной связи с нынешним главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По некоторым данным, деньги женщине предложили, когда до президентских выборов в США оставался всего месяц, то есть в октябре 2016 года.

Как выяснилось, актриса и миллиардер вступили в интимные отношения на курорте для игры в гольф на озере Тахо (штат Калифорния) в июле 2006 года, пишет газета Wall Street Journal. Кстати, тогда будущий американский лидер уже был женат на Меланье Трамп: их свадьба состоялась в 2005 году.

Между тем адвокат президента США Майкл Коэн опроверг все обвинения издания. «Эти слухи циркулируют снова и снова с 2011 года... Президент Трамп с негодованием отвергает, что такое происшествие имело место», - приводит слова юриста Fox News.

Кстати, напомним, ранее Трампа неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах.

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