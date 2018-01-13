2018-01-13T10:24:52+03:00
Происшествия

В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер

‍Авария могла произойти из-за сбоя в работе техники или ошибки капитана судна [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнерВ порту Барселоны паром врезался в круизный лайнерФото: кадр с видео
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В минувшую пятницу, 12 января, ЧП случилось в порту Барселоны (Испания). Там около 14:00 по местному времени (16:00 мск) прибывший из Марокко паром врезался в круизный лайнер, стоявший у причала.

Кстати, момент столкновения попал на видео. На опубликованной в сети записи видно, что авария случилась, когда паром пытался пришвартоваться.

В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером.Происшествие попало на видео

В результате инцидента никто из членов экипажей и пассажиров не пострадал, пишет El Pais. По какой причине произошло столкновение, пока неизвестно. Однако, по данным местных СМИ, ЧП случилось из-за ошибки капитана судна или из-за сбоя в работе техники.

Напомним, в январе прошлого года похожий случай произошел в португальском Лиссабоне. Там паром, пытаясь пришвартоваться, столкнулся с причалом. Тогда пострадали 34 человека.

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