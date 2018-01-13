13 Янв. 2018 2018-01-13T13:21:47+03:00

В сети появилось видео с оставшимися в Крыму украинскими кораблями Фото: кадр с видео

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В субботу, 13 января, в сети появилось видео с украинскими кораблями, которые остались в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.

На записи можно увидеть морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводную лодку «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец». Судя по ролику, опубликованному телеканалом «Звезда», военная техника незалежной действительно находится «в плачевном состоянии»: корпуса кораблей обшарпаны, повсюду видна ржавчина.

В Крыму показали плачевное состояние украинских кораблей .

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с редакторами крупнейших отечественных изданий, которая состоялась в минувший четверг, 11 января, в редакции «КП», выразил готовность передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. При этом глава государства отметил, что военные корабли и самолеты незалежной находятся «в плачевном состоянии». В Госдуме же их назвали металлоломом.