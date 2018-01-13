Президент Франции предложил внести багет в список наследия ЮНЕСКО
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
«Багет –– это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов», –– сказал Макрон.
По его словам, багет наряду с Эйфелевой башней считается во всем мире одними из основных символов Франции.
Макрон добавил, что багету завидуют жители всего мира, «поэтому его стоит включить в список наследия», передает телеканал RTL.
После этого в Госдуме предложили внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО русские пельмени.
«Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени. Даже куда бы ни ехал российский человек, везде, во всей стране продаются пельмени», - заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Напомним, в декабре в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была внесена неаполитанская пицца.