2018-01-13T17:49:44+03:00
Звезды

Президент Франции предложил внести багет в список наследия ЮНЕСКО

По словам Эмманюэля Макрона, французскому багету завидуют во всем мире
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой БрижитПрезидент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой БрижитФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

«Багет –– это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов», –– сказал Макрон.

По его словам, багет наряду с Эйфелевой башней считается во всем мире одними из основных символов Франции.

Макрон добавил, что багету завидуют жители всего мира, «поэтому его стоит включить в список наследия», передает телеканал RTL.

После этого в Госдуме предложили внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО русские пельмени.

«Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени. Даже куда бы ни ехал российский человек, везде, во всей стране продаются пельмени», - заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, в декабре в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была внесена неаполитанская пицца.

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