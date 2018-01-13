ВС Турции открыли ответный огонь по позициям сирийских курдов в Африне

13 Янв. 2018 2018-01-13T19:34:22+03:00

Удары по объектам "Сил народной самообороны" были нанесены с территории приграничной провинции Хатай

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В субботу, 13 января, вооруженные силы Турции обстреляли позиции сирийских курдов из состава "Сил народной самообороны" (СНС) в ответ на огонь с их территории.

Как сообщил телеканал Haberturk, удары были нанесены из артиллерийских установок с территории приграничной турецкой провинции Хатай.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если "террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит". По его данным, США отправили силам самообороны сирийских курдов около пяти тысяч грузовиков и около двух тысяч самолетов с оружием.

Напомним, власти Турции считают "Силы народной самообороны" и сирийскую партию "Демократический союз" подразделениями Рабочей партии Курдистана, которая является запрещенной в Турции. В течение последнего времени Эрдоган не раз говорил о возможности проведения военной операции против этих сил в сирийском кантоне Африн.