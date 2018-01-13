В США бывшие военные призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар

13 Янв. 2018 2018-01-13T19:47:38+03:00

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В США 17 бывших военнослужащих призвали ограничить право президента страны Дональда Трампа на ракетный удар. Ранее отвечавшие за пуск ядерных ракет американские офицеры написали соответствующее послание в Конгресс США.

В письме сообщается, что Трамп "представляет очевидную и настоящую опасность для страны и всего мира". Военные напоминают, что в своем микроблоге в Twitter Трамп заявлял о своей ядерной кнопке, которая «больше, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына». Авторы документа считают, что такие заявления могут повлечь за собой "катастрофический просчет".

По словам бывших офицеров, американский президент имеет абсолютную власть, которую необходимо ограничить, передает CBS.

Ранее член Конгресса США Дэвид Сисилайн потребовал рассмотреть законопроект, по которому нанесение превентивного ядерного удара по Северной Корее запрещается без одобрения конгрессменов.