Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли Милош Земан и Иржи Драгош

13 Янв. 2018 2018-01-13T21:28:53+03:00

По предварительным результатам, лидирует действующий глава государства, набравший чуть более 40% голосов

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В Чехии во второй тур президентских выборов вышли действующий глава государства Милош Земан и экс-руководитель Академии наук Иржи Драгош.

Как сообщило статистическое управление Чехии, по итогам обработки данных 82,65% избирательных участков, на первом месте идет Земан, набравший 40,4% голосов избирателей. По предварительным данным, за Драгоша проголосовали 25,76% избирателей.

Таким образом, эти два кандидата выходят во второй тур выборов, так как по закону победить в первом туре может лишь кандидат, набравший свыше 50% голосов избирателей.

Отмечается, что на избирательные участки пришли 61,16% от числа голосующих. Окончательные итоги первого тура ожидаются в ближайшее время. Второй тур должен пройти на 26-27 января.

Всего на пост президента Чехии претендовали девять человек, остальные семь кандидатов получили от 0,5% до 10% голосов.