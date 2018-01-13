Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли Милош Земан и Иржи Драгош
В Чехии во второй тур президентских выборов вышли действующий глава государства Милош Земан и экс-руководитель Академии наук Иржи Драгош.
Как сообщило статистическое управление Чехии, по итогам обработки данных 82,65% избирательных участков, на первом месте идет Земан, набравший 40,4% голосов избирателей. По предварительным данным, за Драгоша проголосовали 25,76% избирателей.
Таким образом, эти два кандидата выходят во второй тур выборов, так как по закону победить в первом туре может лишь кандидат, набравший свыше 50% голосов избирателей.
Отмечается, что на избирательные участки пришли 61,16% от числа голосующих. Окончательные итоги первого тура ожидаются в ближайшее время. Второй тур должен пройти на 26-27 января.
Всего на пост президента Чехии претендовали девять человек, остальные семь кандидатов получили от 0,5% до 10% голосов.