«Спартак» принес извинения за пост о «шоколадках»

13 Янв. 2018 2018-01-13T22:09:11+03:00

Так защитник клуба Георгий Джикия назвал тренирующихся на поле бразильцев Адриано, Рошу и Фернандо

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Московский футбольный клуб «Спартак» принес извинения за публикацию в официальном микроблоге в Twitter видео, которое зарубежные СМИ назвали расистским.

В ролике защитник клуба Георгий Джикия назвал «шоколадками, тающими на солнце» бразильцев Адриано, Рошу и Фернандо, которые проводят тренировку на поле.

Позже в аккаунте «Спартака» было размещено заявление бразильца Фернандо о том, что в московской команде нет никакой дискриминации, в том числе по расе и национальности.

Позже скандальное видео все же удалили и опубликовали официальные извинения, в которых слова футболиста назвали неудачной шуткой.

«Спартак» приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил», — заявила пресс-служба клуба, передает ТАСС.