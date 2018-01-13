«Спартак» принес извинения за пост о «шоколадках»
Московский футбольный клуб «Спартак» принес извинения за публикацию в официальном микроблоге в Twitter видео, которое зарубежные СМИ назвали расистским.
В ролике защитник клуба Георгий Джикия назвал «шоколадками, тающими на солнце» бразильцев Адриано, Рошу и Фернандо, которые проводят тренировку на поле.
Позже в аккаунте «Спартака» было размещено заявление бразильца Фернандо о том, что в московской команде нет никакой дискриминации, в том числе по расе и национальности.
Позже скандальное видео все же удалили и опубликовали официальные извинения, в которых слова футболиста назвали неудачной шуткой.
«Спартак» приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил», — заявила пресс-служба клуба, передает ТАСС.