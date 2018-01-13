На Гавайях объявили ложную ракетную тревогу

13 Янв. 2018 2018-01-13T23:25:33+03:00

Жители островов получили сообщения на свои мобильные телефоны, в которых предлагалось «немедленно искать убежище»

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На Гавайях объявили ракетную тревогу — жители островов получили сообщения на свои мобильные телефоны, в которых предлагалось «немедленно искать убежище».

В рассылке сообщалось о существующей опасности атаки баллистических ракет, передает агентство Bloomberg.

Представитель Белого дома позже заявил, что это была учебная тревога. По словам представителя Тихоокеаннского командования армии США, что SMS-рассылка была проведена по ошибке, на самом деле угрозы удара не существовало. В причинах происшествия должна разобраться специально созданная комиссия, сообщает агентство Reuters

«Гавайи — это ложная тревога. Никакая ракета не атакует Гавайи. Я получила официальное подтверждение, что нападения нет», — написала член Палаты представителей Конгресса США от 2-го избирательного округа Гавайских островов Тулси Габбард в Twitter.