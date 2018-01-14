СМИ обнародовали обязательство Порошенко не вредить России
В Интернете появились снимки документов десятилетней давности, в которых Петр Порошенко обязуется не вредить России. Их опубликовал грузинский телеканал «Рустави-2». Утверждается, что нынешний лидер Незалежной писал эти заявления 3 февраля 2007 года в ФСБ, когда его не пустили в Россию.
«Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ», - говорится в одном документе.
Заявление Петра Порошенко опубликовал грузинский телеканал "Рустави-2"Фото: facebook.com
В другом тогда еще депутат ВР Порошенко открещивается от «антироссийской деятельности» президента Украины Виктора Ющенко и уверяет, что он «в интересах России» занимается «привлечением крупных инвестиций на заводы «Рошен» (Липецкая область) и «Богдан» (Нижегородская область)».
В президентской администрации Незалежной эти документы уже назвали «низкопробной подделкой и фейком».
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