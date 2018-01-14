2018-01-14T05:42:03+03:00
Происшествия

Пассажир московского метро получил ожоги и травмы, спрыгнув на рельсы

ЧП произошло на станции «Бульвар Дмитрия Донского»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В московском метро произошло очередное ЧПВ московском метро произошло очередное ЧПФото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу, 13 января, на станции московского метро «Бульвар Дмитрия Донского» произошло ЧП: мужчина спрыгнул на рельсы. Он остался жив, но получил электроожоги и травмы, медики «Скорой помощи» доставили его в НИИ им. Склифосовского, пострадавший в реанимации.

Об этом рассказал журналистам руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, уточнив, что поезда на станции в тот момент не было, а чтобы достать человека с пути, пришлось временно отключить электроснабжение.

«Сотрудниками полиции на московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд «Скорой помощи», который по прибытию на место поставил диагноз пострадавшему – электротравмы обеих кистей и попытка суицида», - приводит его слова ТАСС.

Позже из больницы поступила телефонограмма с уточненным диагнозом: «электротравма, электроожог 1, 2, 3 степени на 3% поверхности тела». Мужчина госпитализирован в ожоговую реанимацию

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