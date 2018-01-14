14 Янв. 2018 2018-01-14T13:01:30+03:00

Фанаты «Гарри Поттера» сняли собственный фильм о Волан-де-Морте Фото: кадр с видео

Картину создали на средства, собранные в 2016 году на Kickstarter [видео]

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Фанаты книг о приключениях мальчика-волшебника Гарри Поттера сняли собственный фильм. Речь идет о приквеле поттерианы под названием «Волан-Де-Морт: Истоки Наследника».

Картина рассказывает о детстве, отрочестве и юности будущего темного мага Тома Реддла. Таким образом, создатели ленты решили показать, как происходило становление Волан-де-Морта. Стоит отметить, что 52-минутный фильм был снят на средства, собранные в 2016 году неравнодушными к поттериане интернет-пользователями на Kickstarter.

По сюжету волшебница Гриша МакЛаген занимается расследованием убийства Хепзибы Смит, которую Реддл убил из-за чаши Пенелопы Пуффендуй и медальона Салазара Слизерина (из этих вещей юный Волан-де-Морт сделал крестражи - волшебные артефакты, созданные с помощью темной магии).

Поклонники серии фильмов о Гарри Поттере опубликовали на YouTube картину о Волан-Де-Морте .

Кстати, напомним, в ноябре прошлого года первое издание «Гарри Поттера» продали в Лондоне за 140 тысяч долларов. Ушедший с молотка экземпляр был подписан лично Джоан Роулинг.