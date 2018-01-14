КНДР призвала осознать «гнусное нутро и агрессивную сущность» США

14 Янв. 2018 2018-01-14T15:36:55+03:00

В Пхеньяне отметили, что Соединенные Штаты в настоящее время активно наращивают вооруженные силы вокруг Корейского полуострова

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КНДР призвала всю корейскую нацию «осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США».

В заявлении северокорейских властей, опубликованном ЦТАК, подчеркивается, что Соединенные Штаты в настоящее время активно наращивают вооруженные силы вокруг Корейского полуострова. В частности, по данным Пхеньяна, Вашингтон планирует в ближайшее время отправить в регион авианосцы «Рональд Рейган» и «Карл Винсон». Кроме того, США намерены послать в западный район Тихого океана атомный авианосец «Стеннис».

В сообщении ЦТАК также отмечается размещение в районе полуострова десантных кораблей типа Wasp, которые «могут высаживать вооруженные силы американской морской пехоты в масштабе одной дивизии».

«Все эти действия США напоминают волка, бродящего и выжидающего удобный момент у забора чужого дома, где справляют свадьбу», - говорится в распространенном КНДР заявлении.