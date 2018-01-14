Над входом в элитный отель Трампа появилась световая проекция слова «гадюшник»
Над входом в элитный отель Trump International в Вашингтоне появилась огромная световая проекция слова «гадюшник» (shithole, вариант перевода — «вонючая дыра»). Соответствующее видео опубликовал в Твиттер основатель Bell Visuals Робин Бэлл.
Помимо слова «гадюшник» над входом в отель появилось несколько фраз. Одна из них гласила: «президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США».
Робин Бэлл уже проецировал на отель надписи с критикой президента США Дональда Трампа. Последний перформанс стал ответом на слова главы государства, сказанные во время совещания по вопросам иммиграции.
По данным СМИ, президент назвал страны третьего мира «гадюшником», упомянув, в частности, Гаити, Сальвадор и ряд африканских государств.
Перформанс Робина Бэлла над входом в отель Trump International Hotel.Ответ на недавнее заявление Трампа появился на фасаде отеля в виде световой проекции
Сам Трамп признал, что употребил на совещании жесткие слова, и пообещал, что выдвинутые во время встречи инициативы будут гораздо хуже его высказываний. Он также добавил, что хочет пускать в США лишь тех мигрантов, которые помогут «делать Америку великой».
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