2018-01-14T18:34:10+03:00
В мире

Над входом в элитный отель Трампа появилась световая проекция слова «гадюшник»

Ранее в ходе совещания по вопросам иммиграции президент США назвал «гадюшниками» страны третьего мира
Денис СУХОВ
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Фото: trumphotels.comФото: trumphotels.com
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Над входом в элитный отель Trump International в Вашингтоне появилась огромная световая проекция слова «гадюшник» (shithole, вариант перевода — «вонючая дыра»). Соответствующее видео опубликовал в Твиттер основатель Bell Visuals Робин Бэлл.

Помимо слова «гадюшник» над входом в отель появилось несколько фраз. Одна из них гласила: «президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США».

Робин Бэлл уже проецировал на отель надписи с критикой президента США Дональда Трампа. Последний перформанс стал ответом на слова главы государства, сказанные во время совещания по вопросам иммиграции.

По данным СМИ, президент назвал страны третьего мира «гадюшником», упомянув, в частности, Гаити, Сальвадор и ряд африканских государств.

Перформанс Робина Бэлла над входом в отель Trump International Hotel.Ответ на недавнее заявление Трампа появился на фасаде отеля в виде световой проекции

Сам Трамп признал, что употребил на совещании жесткие слова, и пообещал, что выдвинутые во время встречи инициативы будут гораздо хуже его высказываний. Он также добавил, что хочет пускать в США лишь тех мигрантов, которые помогут «делать Америку великой».

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