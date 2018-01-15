Аббас отказался от посредничества США в переговорах между Палестиной и Израилем

15 Янв. 2018 2018-01-15T00:47:04+03:00

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Соедниненные Штаты более не могут быть посредниками в переговорах между Палестиной и Израилем. Об этом в воскресенье завил палестинский президент Махмуд Аббас.

"Для нас более неприемлемо, чтобы Соединенные Штаты оставались посредниками между нами и Израилем. Мы снова направимся в ООН, чтобы палестинское государство стало полноправном членом международного сообщества, пусть американцы каждый раз применяют вето", - сказал Аббас, выступая на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП) в Рамалле.

Президент назвал сегодняшнюю ситуацию «судьбоносным моментом для палестинцев», от которого зависит будущее. Он подчеркнул, что Восточный Иерусалим может быть столицей только Палестины.

"Это наш город и наша земля, мы не покинем его… Мы не подчинимся диктату с чьей-либо стороны и не повторим ошибок прошлого. Никакой "сделки века", о которой говорят американцы, не будет", - объявил Аббас.