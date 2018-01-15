Стал известен год выхода третьей части «Стражей Галактики»

15 Янв. 2018 2018-01-15T05:55:29+03:00

Новые «Стражи галактики» выйдут в 2020 году. Фото: стоп-кадр из фильма

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Еще одна отдельная серия о приключениях героев фильма «Стражи галактики» обязательно выйдет. Ее премьера назначена на 2020 год. Об этом фанатам франшизы сообщил американский режиссер Джеймс Ганн, снявший предыдущие части.

Твит Джеймса ГаннаФото: СОЦСЕТИ

Ганн расстроил поклонников Йонду Удонды, заявив, что персонаж лидера опусташителей не будет возвращен к жизни, пока он занимается этой франшизой, поскольку его гибель должна что-то значить. Но зато заверил, что покупка студии 21th Century Fox компанией The Walt Disney Company никак не скажется на истории для третьих «Стражей галактики».

Напомним, в прошлом году актер Вин Дизель заявил, что киностудия Marvel и режиссер Джеймс Ганн могут снять отдельный фильм о Груте - говорящем дереве из «Стражей галактики», которого он озвучивал. Однако на киностудии эту информацию не подтвердили.

«Стражи галактики» - десятый фильм в Кинематографической вселенной Marvel. Первая часть вышла в 2014 году. «Стражи Галактики. Часть 2» вышел весной 2017 года.