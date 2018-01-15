Виктор Ан и Семен Елистратов вошли в зявку сборной России на Олимпиаду 2018 года

15 Янв. 2018 2018-01-15T08:14:20+03:00

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В воскресенье, 14 января, в немецком Дрездене завершился чемпионат Европы по шорт-треку. По итогам этого турнира тренеры сборной России огласили состав команды, которая будет готовиться к участию в Олимпиаде 2018 года. Лидеры нашей сборной Виктор Ан и Семен Елистратов - есть в заявке!

Итак, в заявке у мужчин - Виктор Ан, Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Павел Ситников. У женщин - Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич.

В том случае, если МОК одобрит целиком заявку наших на турнир, дав полный доступ, именно эти спортсмены будут сражаться за победу в Пхенчхане. Напомним, что на Олимпиаде 2018 года россияне будут выступать под олимпийским нейтральным флагом в качестве спортсменов "Олимпийские атлеты России". Игры пройдут с 9 по 25 февраля.